POL-HG: Fastnachtsumzüge im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen verlaufen ohne besondere Zwischenfälle, Beste Stimmung bei bestem Wetter, Sonntag, 02.März 2025, Stand 18:00 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(he)Ab den Mittagsstunden fanden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen mehrere Fastnachtsumzüge statt. Aus polizeilicher Sicht verliefen die Umzüge bis dato ohne besondere Vorkommnisse. Verteilt über die vier Landkreise Rheingau-Taunus, Main-Taunus, Hochtaunus und Limburg-Weilburg sowie der Landeshauptstadt Wiesbaden schlängelten sich die Umzüge durch die Städte und Gemeinden. Wie auch in den zurückliegenden Jahren legte das Polizeipräsidium Westhessen in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei und den kommunalen Ordnungsbehörden den Fokus auf eine hohe Präsenz uniformierter und ziviler Einsatzkräfte. Es wurden Kontrollen durchgeführt, ohne dass es dabei zu nennenswerten Vorfällen kam. Zu zwei gemeldeten medizinischen Notfällen in Wiesbaden wurde der Rettungsdienst gerufen. Ebenfalls in Wiesbaden, auf dem Rathausplatz, beschädigte ein 14-Jähriger eine Scheibe; wurde jedoch von Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die enge Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden samt Ordnungsämtern, den Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst, den lokalen Veranstaltern sowie der Landespolizei trugen zu einem reibungslosen Ablauf bei.

Die Polizei wird auch über die beendeten Umzüge hinaus die weiteren Feierlichkeiten vor Ort eng begleiten und dort weiterhin Präsenz zeigen.

