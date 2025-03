Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 07.35 Uhr, kam es auf der B 85, nach der Abfahrt Aue am Berg in Fahrtrichtung Rudolstadt, zu einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Nachdem das erste Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste, kam es in der Folge zu Auffahrunfällen, bei welchen 3 Personen leicht verletzt wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße im Zeitraum von 07.35 Uhr bis 10.05 Uhr vollgesperrt.

