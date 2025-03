Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kind

Sonneberg (ots)

Am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, befuhr der 28-jährige Fahrer eines PKW in Sonneberg die Max-Planck-Straße in Richtung Jagdshof. Hier querte der 8-Jährige die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 28-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Junge zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

