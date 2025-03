LPI-SLF: berauscht mit PKW unterwegs

Hirschberg (ots) - Am späten Samstagabend setzte ein bislang unbekannter Täter ein Werbeplakat in der Schulstraße in Hirschberg in Brand. Hierdurch geriet auch ein angrenzender Zaun in Brand und wurde so beschädigt. Die PI Saale-Orla bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla ...

