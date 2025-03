LPI-SLF: Unerwartete Geburtstagsüberraschung

Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, gegen 12.50 Uhr beabsichtigte der 35-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt in der Gartenstraße, in Richtung Oststraße, einem vor ihm fahrenden Bus zu überholen. Beim Wiedereinscheren kam es zum Zusammenstoß zwischen Bus und PKW. In der Folge wurden zwei Insassen im Bus leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

