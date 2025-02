Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Firma

Die Polizei sucht Zeugen

Pößneck (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter in eine Firma in Pößneck in der Lohstraße ein. Zugang verschafften sie sich durch ein Fenster. Im Innenraum wurden mehrere Räume durchsucht und Gegenstände beschädigt. Zum Beutegut kann aktuell nichts gesagt werden. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0051381 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell