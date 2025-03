PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Unbekannter schlägt Frau auf offener Straße +++ Datendiebe fälschen QR-Codes +++ Unterschlagenes Fahrzeug in Unfall verwickelt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Unbekannter schlägt zu,

Schmitten im Taunus, Siegfriedstraße,

Montag, 03.03.2025, 17:25 Uhr

(cz) Am späten Montagnachmittag schlug ein Unbekannter in der Siegfriedstraße in Schmitten im Taunus unvermittelt zu. Aus bislang ungeklärten Gründen folgte ein Mann einer 46-Jährigen aus Eschborn im Schmittener Ortsteil Oberreifenberg und schlug ihr nach kurzer Ansprache ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig vom Tatort. Von dem Opfer und weiteren Zeugen wurde der Mann als ca. 180 cm groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt und mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug einen langen, schwarzen Vollbart, eine grüne Baseballkappe und dunkle Kleidung.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Usingen unter 06081/9208-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Datendiebe bekleben Parkscheinautomaten,

Bad Homburg v. d. H., Innenstadt,

Freitag, 28.02.2025

(cz) Datendiebe versuchten in der vergangenen Woche durch gefälschte QR-Codes auf Parkscheinautomaten an Daten und Geldüberweisungen von Verkehrsteilnehmern zu gelangen. Im Bereich der Bad Homburger Innenstadt wurden auf mehreren Parkscheinautomaten gefälschte Aufkleber festgestellt, welche den Anschein einer Online-Zahlungsmöglichkeit erwecken sollten und die offiziellen Aufkleber der Parkhausbetreiber überdeckten. Von den unbekannten Tätern wurden die Kunden auf eine Website geleitet, welche offensichtlich zum illegalen Abgreifen ihrer (Zahlungs-)Daten und zur Übertragung des Parkpreises auf das Konto der Unbekannten eingerichtet worden war. Die Aufkleber wurden mittlerweile entfernt. Die Ermittlungen dauern an.

Es ergeht der polizeiliche Hinweis, bei Online-Bezahlmethoden im öffentlichen Raum wachsam zu sein. Insbesondere aufgebrachte Aufkleber in jedermann zugänglichen Bereichen und QR-Codes können leicht manipuliert, überklebt oder so verändert werden, dass der Eindruck einer offiziellen Stelle entsteht. Es lohnt sich immer die aufgerufene Website genau zu prüfen und im Zweifel mit herkömmlichen Methoden zu zahlen oder den jeweiligen Betreiber der Einrichtung zu kontaktieren.

3. Verkehrsunfall mit unterschlagenem Fahrzeug,

Wehrheim, Heisterbachstraße / B456,

Dienstag, 04.03.2025, 05:05 Uhr

(cz) Am frühen Dienstagmorgen fuhr ein Auto auf der Bundesstraße 456 in den Straßengraben; der Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und das Fahrzeug wurde zuvor Unterschlagen. Der 46-jährige Fahrer eines blauen Opel Insignia befuhr zunächst die Heisterbachstraße in Fahrtrichtung B456. An der Einmündung zur B456 überfuhr der Fahrer dann vermutlich aufgrund des Einflusses berauschender Mittel sämtliche Fahrspuren der Bundesstraße und kam im gegenüberliegenden Graben zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im vierstelligen Wert, der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Überprüfung der Fahrzeugdaten stellte die hinzugerufene Streife fest, dass das Fahrzeug zuvor in Schmitten unterschlagen worden war und ließ den Opel abschleppen. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeistation Usingen verbracht, wo ihm unter anderem Blut abgenommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Polizeistation verlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

