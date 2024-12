Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann verfolgt Frau nach Weihnachtsmarktbesuch

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der einer Bielefelderin am Sonntag, 01.12.2024, in Brake gefolgt sein soll.

Gegen Mitternacht verließ die Frau den Weihnachtsmarkt im Bereich der Kirche an der Braker Straße und bemerkte sofort, wie ihr jemand hinterherging. In Höhe der Einmündung der Spiekeroogstraße schloss der unbekannte Mann zu ihr auf. Als er sie etwa gegen 00:05 Uhr von hinten berührte, schlug sie ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Danach verschwand der Unbekannte und die Frau informierte die Leitstelle der Polizei. Mehrere Streifenwagen waren an der Fahndung rund um den Tatort in Brake beteiligt. Hinweise auf den Tatverdächtigen oder ihn selbst konnten die Beamten nicht entdecken.

Die Beschreibung des Unbekannten:

Der Mann war circa 170 cm groß. Er soll eine Glatze oder sehr kurze Haare und eine kräftige Statur haben. Bekleidet war er mit einem etwas dickeren, hell karierten Hemd. Er soll ein mitteleuropäisches Aussehen haben.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell