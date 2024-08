POL-NI: Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag den 15.08.2024 zwischen 10 und 13:10 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten an der Martinsheidestraße in Nienburg ereignete. Ein 57-Jähriger stellte seinen Mercedes im oben genannten Zeitraum ordnungsgemäß vor dem Kindergarten ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Mercedes ...

mehr