Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pfandflaschen abzugeben

Bückeburg (ots)

Die Polizei Bückeburg hat Pfandwertflaschen und Dosen abzugeben.

Ein ganzer Sack mit den Mehrwegbehältern ist letzten Samstag einem Anwohner in der Nordstraße in Bückeburg an seinem Grundstück aufgefallen. Der Bückeburger war im Glauben, dass dieser Sack noch vom Eigentümer abgeholt wird, was aber unterblieb.

Bislang konnte dieser Fund noch keiner Annahmestelle oder Person zugeordnet werden.

Da alle Flaschen/Dosen noch intakt sind, wird der Sack, der mit einer blauen Banderole und Barcode versehen ist, vermutlich nicht zu einem Automatenpfandsystem gehören.

Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.:05722-28940, entgegen.

