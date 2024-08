Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugenaufruf der Bundespolizeiinspektion Kassel: Unbekannter greift 20-Jährigen im Bahnhof Marburg an

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Kassel bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines Angriffs, der sich am vergangenen Donnerstagabend (22.8.) im Bahnhof Marburg ereignete. Ein 20-jähriger Mann, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, meldete gegen 22 Uhr, dass er im Bahnhof der Universitätsstadt von einer unbekannten, männlichen Person angegriffen und verletzt wurde.

Nach Angaben des Opfers ereignete sich der Angriff unmittelbar vor der Toilettenanlage im Bahnhof. Der 20-Jährige verspürte plötzlich mehrere Faustschläge gegen seinen Hals und den Kopf.

Der Angriff erfolgte von hinten, sodass das Opfer keine Chance hatte, den Angreifer vorher zu sehen oder auszuweichen. In seiner Not versuchte der Geschädigte, in Richtung des Schnellrestaurants zu flüchten, stolperte dabei jedoch und stürzte zu Boden.

Der Täter setzte daraufhin seine Attacke fort und trat mehrfach gegen die Beine und Füße des am Boden liegenden Mannes, bevor er die Flucht ergriff. Das Opfer, das aufgrund des Angriffs Prellungen erlitt und über Schmerzen klagte, suchte bis zum Eintreffen der Bundespolizei Schutz in einer nahegelegenen Tankstelle.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 20-Jährigen ambulant.

Täterbeschreibung:

Nach der Einschätzung des Opfers handelte es sich bei dem Angreifer um einen Mann afghanischer Herkunft. Er soll lockige Haare gehabt haben, die an den Seiten stark rasiert waren. Zum Tatzeitpunkt soll er eine blaue Adidas-Jacke getragen haben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich umgehend zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0561 81616-0 oder online über die Website www.bundespolizei.de entgegen.

