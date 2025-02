Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geldautomatensprengung - Täter flüchten mit schwarzem PKW ++ Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ++ Verkehrsunfallflucht mit zwei verletzten Jugendlichen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Neetze - Geldautomatensprengung - Täter flüchten mit schwarzem PKW

Am frühen Morgen des 11.02.2025, gegen 05:00 Uhr, wurde ein Geldausgabeautomat in der Straße Am Dorfplatz in Neetze gesprengt. Das Häuschen, in welchem sich der Automat befand wurde durch die Explosion ebenfalls stark beschädigt. Nach ersten Zeugenaussagen entfernten sich die Täter mit einem schwarzen PKW in unbekannte Richtung. Eine großflächige Fahndung wurde eingeleitet. Ob Diebesgut erlangt wurde ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat am Tatort umfangreich Spuren gesichert und entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Embsen - Verkehrsunfallflucht mit zwei verletzten Jugendlichen

Ein dunkler PKW bog am 10.02.2025, gegen 13:00 Uhr, aus der Einfahrt eines Supermarktes in die Bahnhofstraße ein. Dabei übersah er zwei jugendliche Mädchen, die sich auf einem Grünstreifen aufhielten und touchierte diese beim Abbiegevorgang. Die Mädchen wurden dabei leicht verletzt. Der PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüneburg - Verkäuferin abgelenkt - Kosmetik entwendet

Drei Personen betraten am 10.02.2025 gegen 18:00 Uhr eine Parfümerie in der Große Bäckerstraße. Während zwei von ihnen eine Verkäuferin ablenkten, entwendete die dritte Person Kosmetik im Wert von wenigen hundert Euro. Die Personen konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Verkehrsunfall infolge von Alkoholkonsum

Eine 67 Jahre alte Fahrzeugführerin überfuhr am 10.02.2025 gegen 16:15 Uhr beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr der Hamburger Landstraße eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und setzte ihre Fahrt zunächst fort. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,71 Promille fest. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht

Am 05.02.2025, gegen 12:50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Reichenbachstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw Ford Mondeo. Der Schaden umfasst mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Diebstahl von Süßigkeiten

Ein 27-jähriger Mann entnahm am 10.02.2025 gegen 08:30 Uhr Süßwaren im Wert von cica vier Euro aus der Auslage eines Supermarktes in der Straße Am Alten Landhaus in Deutsch Evern und verließ diesen, ohne die Ware zu bezahlen. Bereits am 08.02.2025 entwendete der Mann Süßigkeiten im gleichen Wert aus dem selbigen Supermarkt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Diebstahl - Bierdosen gestohlen

Am 10.02.2025, gegen 11:45 Uhr, verstaute ein 31-jähriger Mann fünf Bierdosen in seinen Hosen- und Jackentaschen und wollte einen Supermarkt in der Dannenberger Straße verlassen. Als er von einem Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen wurde, gab er zwei der fünf Bierdosen zurück und verließ die Örtlichkeit mit den weiteren drei Dosen, ohne diese zu bezahlen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes seitens der Polizei wurde weiteres Diebesgut im Wert von 18 Euro infolge eines vorangegangenen Diebstahls aus einem weiteren Supermarkt in der Dannenberger Straße aufgefunden.

Dannenberg - Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Am 11.02.2025, gegen 09.45 Uhr kam es in der Lüchower Straße zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund eines Abbiegevorgangs eines PKW in die Straße Schützenpark, mussten die folgenden PKW verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte eine 77 Jahre alte Fahrerin eines PKW-BMW zu spät und fuhr auf den vor ihr bremsenden PKW-Peugeot auf. Die 21 Jahre alte Fahrzeugführerin des Peugeot wurde dabei leichtverletzt.

In dem daraus entstandenen Rückstau fuhr ein 53 Jahre alter Fahrzeugführer mit einem Ford auf einen vor ihm wartenden Opel auf. Dieser wird durch den Zusammenstoß auf einen ebenfalls vor ihm wartenden Mitsubishi geschoben. An allen drei PKW entstand Sachschaden. Es wurde niemand verletzt.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am 10.02.2025 zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde ein Tankwagenanhänger auf einem Tankstellengelände in der Ludwig-Erhard-Straße beschädigt. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von einigen tausend Euro. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

