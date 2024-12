Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Eigentümer überrascht Täter bei Einbruch

Unna (ots)

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Unna-Mühlhausen nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch (04.12.2024) zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus an der Bruchstraße eingedrungen. Der Hausbesitzer befand sich im Keller, als er verdächtige Geräusche hörte. Aus der Küche habe ihn eine Taschenlampe angeleuchtet und der unbekannte Täter flüchtete über den Garten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

- Männlich - Ca. 20-25 Jahre alt - Ca. 1,82 m groß - Sehr schlanke Statur - Dunkle Kleidung und dunkle Mütze

Wer kann weitere Hinweise geben oder kennt den unbekannten Mann? Bitte melden Sie sachdienliche Hinweise an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell