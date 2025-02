Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kennzeichen von Fahrzeugen auf Parkplätzen entwendet ++ Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall ++ Container auf Lagerplatz aufgebrochen - Mitarbeiter stört Täter ++ Scheibe eingeschlagen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Kennzeichen von Fahrzeugen auf Parkplätzen entwendet

Mehrere Kennzeichen von Fahrzeugen wurden in den vergangenen Tagen zwischen dem 31.01.2025 und dem 09.02.2025 entwendet. Dabei befanden sich die Fahrzeuge zumeist auf dem Parkplatz Sülzwiesen oder auf einem Parkplatz im Volgershall abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - In Wohnung eingedrungen - Münzsammlung und Kleidung gestohlen

Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 15:15 Uhr sollen nach ersten Aussagen Unbekannte am 09.02.2025 auf derzeit ungeklärte Art und Weise in eine Wohnung in der Wilhelm-Leuschner-Straße eingebrochen sein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten sie dort aus einem Schrank Kleidung sowie eine Münzsammlung in noch unbekanntem Wert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Im Kreisverkehr verunfallt - Radfahrerin stürzt

Ein 34 Jahre alte Frau befuhr am 10.02.2025 gegen 08:00 Uhr den Ochtmisser Kirchsteig in Fahrtrichtung Dörnbergstraße. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr, stürzte sie vermutlich aufgrund von Glätte und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Klinikum verbracht.

Lüneburg - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am 09.02.2025 gegen 13:00 Uhr befuhr eine 61 Jahre alte Fahrerin eines Seat Ibiza den Moldenweg in Fahrtrichtung Am Alten Eisenwerk und beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf die Straße "Vor dem Bardowicker Tore" abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden gerade über die Kreuzung in Richtung Moldenweg fahrenden Fiat 500. Bei der Kollision wurden die 61-Jährige sowie der 67 Jahre alte Fiat-Fahrer leichtverletzt. Beide PKW waren nichtmehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 30000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Unfall an Kreuzung - Trotz Rotlicht gefahren?

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen zu einem Verkehrsunfall am 09.02.2025 gegen 20:00 Uhr. Dabei befuhr ein 76-Jähriger mit einem Mercedes E 200 die Altenbrückertorstraße in Richtung Am Sande. Auf der Kreuzung mit der Willy-Brandt-Straße kam es zu einer Kollision mit einem aus der Schießgrabenstraße kommenden, geradeaus in Richtung Willy-Brandt-Straße fahrenden VW Lupo. Nach ersten Zeugenaussagen sei der VW trotz Rotlicht über den Kreuzungsbereich gefahren. Der VW-Fahrer im Alter von 37 Jahren erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Container auf Lagerplatz aufgebrochen - Mitarbeiter stört Täter

Unbekannte brachen mit einem Hebelwerkzeug am 10.02.2025 gegen 00:15 Uhr auf einem Lagerplatz im Breeser Weg zwei Container auf. Anschließend stellten sie das Diebesgut bereit. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter angetroffen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Derzeit ist unklar, ob sie Diebesgut erlangen konnten. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen OT Oldenstadt - Scheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet

Am 09.02.2025 gegen 11:30 Uhr wurde die hintere linke Scheibe eines PKW auf einem Parkplatz im Haspelweg eingeschlagen. Daraufhin wurde eine Handtasche im Wert von einigen hundert Euro aus dem Fahrzeug gestohlen. In der Tasche befanden sich unter anderem Zahlungskarten. Abhebungen wurden zunächst nicht getätigt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfall - Verdacht auf Alkoholisierung

Eine 67 Jahre alte Frau befuhr am 09.02.2025 gegen 10:30 Uhr mit einem PKW die Straße Eichelberg. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung bei der unverletzten Fahrerin. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell