FW-MG: Kleinbrand in einem Klinikgebäude

Mönchengladbach-Schrievers, 18.04.2025, 17:06 Uhr, Heinrich-Pesch-Straße (ots)

Über die automatische Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr am frühen Abend zu einem Klinikgebäude alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache ist es zu einem Brandereignis in einem WC-Bereich gekommen. In einem Abfalleimer brannte eine kleine Menge Papier. Das Feuer konnte schnell mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht werden. Der entstandene Brandrauch wurde mit einem Hochleistungslüfter aus den Räumlichkeiten entfernt. Personen hielten sich nicht im betroffenen Gebäudeteil auf. Es kam zu keimen Personenschaden. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Sascha Göddertz

