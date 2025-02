Iserlohn (ots) - Am Dienstagabend wurde zwischen 20:15-22 Uhr ein Audi Q5 vor einem Fitnessstudio an der Seilerseestraße entwendet. Unbekannte Täter brachen den Spind des Inhabers auf, der sich beim Sport befand. Autoschlüssel und Bargeld fehlten aus dem Spind, das Auto war auch verschwunden. Nun fahndet die Polizei nach dem Auto und bittet um Hinweise. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer ...

mehr