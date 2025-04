Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Freundenstadt (ots)

Im Laufe des Freitags ist in der Brandströmstraße in Freudenstadt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 07:10 Uhr und 20:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchwühlt. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

