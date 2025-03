POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Mann ohne gültigen Führerschein

Augsburg (ots) - Dillingen a.d.Donau - Am gestrigen Mittwoch (05.03.2025) kam es zu einem Schockanruf bei einer Frau in Dillingen. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus. Er gab vor, dass die Enkelin der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine ...

