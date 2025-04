Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Hähnchengrill

Neubrandenburg (ots)

Am 22.04.2025 kam es gegen 08:50 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Hähnchengrill in der Ziolkowskistraße in Neubrandenburg. Demnach meldete der Betreiber, dass soeben eine Geldkassette mit Bargeld aus seinem Hähnchenverkaufsstand geklaut wurde. Der Betreiber befand sich zu diesem Zeitpunkt im rückwärtigen Bereich des Imbisswagens, hörte einen leisen Knall und musste anschließend feststellen, dass unbekannte Täter die Geldkassette entwendeten. Er konnte keine Personen im Nahberiech sehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Sachverhalt. Wer zum angegebenen Zeitpunkt am Hähnchengrill in der Ziolkowskistraße eine auffällige Person gesehen hat, meldet sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

