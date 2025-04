Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Neubrandenburg (ots)

Am 23.04.2025 kam es gegen 08:45 Uhr auf dem Friedrich-Engels-Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Hierbei befuhr der 57-jährige Busfahrer den Friedrich-Engels-Ring auf dem äußeren rechten Fahrstreifen während die 60-jährige Fahrzeugführerin des PKW von der Lessingstraße auf den Friedrich-Engels-Ring abbiegen wollte. Hierbei übersah sie den Linienbus und kollidierte in der weiteren Folge mit diesem. Es befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Insassen in dem Bus. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war im Einsatz, da am Unfallort Betriebsstoffe ausgelaufen sind und die Fahrbahn im Anschluss gereinigt werden musste.

