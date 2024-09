Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mobiltelefon in Spielcasino gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein 66-jähriger Stadtbewohner wendete sich am Donnerstagabend an die Polizei, weil sein Handy gestohlen wurde. So wie der Mann den Beamten mitteilte, befand er sich gegen 19:45 Uhr in einem Spielcasino in der Altenwoogstraße. Dort legte der Senior das Mobiltelefon auf einem der Spielgeräte ab. Als er kurz seinen Platz verließ, griff ein Langfinger zu und nahm das Gerät an sich. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

