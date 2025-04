Polizei Köln

POL-K: 250428-2-K/GL Taxifahrer mit Pfefferspray besprüht und ausgeraubt - Polizei fahndet nach Räuber

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet aktuell nach einem Mann, der am Sonntagabend (27. April) gegen 23.30 Uhr einen Taxifahrer (79) auf der Straße "Burgmauer" in der Kölner-Innenstadt ausgeraubt haben soll. Der als schlank beschriebene und etwa 1,80 Meter große Mann trug während der Tat eine schwarze Jacke mit orangener Kapuze. Sein Alter wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Zudem war er unrasiert und trug einen kleinen Bart.

Nach ersten Erkenntnissen war der Gesuchte auf der Overrather Straße in Bergisch Gladbach in das Taxi des 79-Jährigen eingestiegen. Von dort aus brachte ihn der Taxifahrer in Richtung Kölner Innenstadt. Am Ende der Fahrt sollen die beiden Männer in Streit geraten sein, woraufhin der Fahrgast den 79-Jährigen mit Pfefferspray besprühte und ihm die Geldbörse aus seiner Bauchtasche riss. Anschließend stieg der Angreifer aus dem Taxi aus und flüchtete zu Fuß.

Laut Zeugen soll sich ein Mann mit passender Personenbeschreibung wenige Stunden später am Friesenplatz aufgehalten haben.

Zeugen die Angaben zum Tathergang oder zum Gesuchten machen können, sollen sich beim Kriminalkommissariat 14 telefonisch unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an postfach.koeln@polizei.nrw.de melden. (ph/al)

