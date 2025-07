Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt verhindert

Lingenfeld (ots)

Auf dem Straßenfest in Lingenfeld fiel den Polizeibeamten am Samstagabend ein stark alkoholisierter, 18-jähriger Mann auf, welcher versuchte sein Fahrrad aufzuschließen. Der 18-Jährige war in Begleitung seiner Freundin, welche im bereits versuchte zu erklären, dass er nicht mehr in der Lage sei Fahrrad zu fahren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war nicht möglich. Der junge Mann zeigte sich nach einem kurzen Gespräch einsichtig und trat den Heimweg mit seiner Freundin fußläufig an. Der Fahrradschlüssel wurde sichergestellt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar, auch mit einem Fahrrad. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell