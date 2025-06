FW-OG: Tierischer Flugtag bei der Feuerwehr

Feuerwehr Offenburg

Offenburg (ots)

Gegen 10.45 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Weststadt einen mutmaßlich notgelandeten Bienenschwarm in einem frisch gepflanzten Straßenbaum ihres Kundenparkplatzes. Die Feuerwehr sicherte den Bereich um das friedlich vor sich hin brummende Völkchen, bis sich ein Imker um den wilden Schwarm kümmerte und einfing.

Gegen 13.20 Uhr bemerkten Kollegen des Polizeireviers eine sich in einem Fassadennetz des Gebäudes in etwa 10 Metern Höhe verfangene Straßentaube. Das Tier hatte sich bei der Landung wahrscheinlich verkalkuliert und hing in der prallen Sonne hilflos im Netz. Auch hier half die Feuerwehr und schnitt aus der Drehleiter heraus den tierischen Flieger augenscheinlich unverletzt aus seiner lebensgefährlichen Notlage. Die Tierherberge nahm sich dann dem erschöpften Lebewesen an und versorgte es in seiner Voliere.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell