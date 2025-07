Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 65 bei Deidesheim

Edenkoben (ots)

Am Samstagabend gegen 19:41 Uhr kam es auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, in Höhe der Anschlussstelle Deidesheim, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Neustadt verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen und regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit einem Van, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab und blieben dort liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca 15.000 Euro.

