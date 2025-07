Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/BAB65 - 4 Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Landau/BAB65 (ots)

Am heutigen Samstagmittag, gegen 13:25 Uhr, kam es auf der BAB65 zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Landau-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund des baustellenbedingten Rückstaus bremste ein 40-jähriger PKW-Fahrer sein Fahrzeug ab. Der nachfolgende Fahrer eines Kleintransporters bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck des PKW auf. Durch die Kollision wurde der PKW in die Leitplanke geschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Im PKW befanden sich zum Unfallzeitpunkt neben dem Fahrer auch seine Frau und die beiden Kinder. Alle vier wurden zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf ca. 52.000EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die BAB65 in Richtung Karlsruhe für ca. 25 Minuten gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell