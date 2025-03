BPOLI S: Mit abgebrochener Bierflasche bedroht

Stuttgart (ots) - Stuttgart: In der S-Bahnlinie 3 kam es am Freitagabend (21.03.2025) zu mehreren Bedrohungen und einem körperlichen Angriff auf einen Reisenden durch einen 43-Jährigen. Anschließend schlug er eine Bundespolizistin. Ersten Informationen zufolge ereignete sich die Tat gegen 20:50 Uhr in der S-Bahnlinie 3 von Feuersee in Richtung Stuttgart-Hauptbahnhof. Hier soll der Mann zunächst mit einem 28-Jährigen ...

mehr