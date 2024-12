Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 14.12.2024

Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfallflucht

Salzgitter-Bad, Altstadtweg, 13.10.2024, 13:45 Uhr

Eine 84-jährige Verkehrsteilnehmerin beschädigte beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten VW Tiguan und setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten das Unfallgeschehen, notierten sich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs und informierten umgehend die Polizei. Dadurch konnte die Unfallverursacherin wenig später an ihrer Wohnanschrift angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Sie sieht nun einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort entgegen.

Trunkenheit im Verkehr durch Alkohol, Fahren ohne Fahrerlaubnis Salzgitter-Bad, Hinter dem Salze, 13.12.2024, 17:55 Uhr

In den frühen Abendstunden kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter-Bad einen 38-jährigen Fahrzeugführer. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Zudem war der im Landkreis Goslar wohnhafte Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Erst vor wenigen Wochen war er dort ebenfalls mit mehr als 2 Promille am Steuer angetroffen worden.

Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und beschlagnahmte die ungültige ausländische Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrer wurden erneut mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Salzgitter-Bad, Nord-Süd-Straße, 14.12.2024, 03:36 Uhr

Am Samstagmorgen fiel Polizeibeamten aus Salzgitter-Bad ein 44-jähriger Fahrzeugführer auf, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurden bei ihm körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell