POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.12.2024 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss,

38226 Salzgitter, Weidenweg, Freitag, 13.12.24, ca. 23:55 Uhr,

Am späten Freitagabend konnten Beamte der Polizei Salzgitter ein Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Der Mann war den Beamten bereits in der Bruchmachtersenstraße durch eine besondere Fahrweise aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle, die im Weidenweg stattfand, konnten die Beamten bei dem 19-Jährigen aus Salzgitter Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung feststellen. Ein durchgeführter Schnelltest erhärtete den Verdacht, dass der Mann unter THC-Einfluss unterwegs sein könnte. Er räumte schließlich den Konsum von Marihuana ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, 38226 Salzgitter, Berliner Straße, Freitag, 13.12.24, ca. 17:40 Uhr,

Am Freitagabend kam es zu einem untypischen Verkehrsunfall in einem Garten in der Berliner Straße. Ein 54-jähriger Mann aus Cramme befuhr aus unbekannter Ursache mit seinem Pkw den Garten hinter einem Mehrfamilienhaus und beschädigte dort u.a. die Rasenfläche und mehrere Wäscheleinen samt Halterungspfosten. Schließlich fuhr er sich mit dem Fahrzeug im Garten fest. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Ferner konnte ermittelt werden, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits rechtskräftig entzogen war. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen; gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. Am Fahrzeug, sowie im Garten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, 38226 Salzgitter, Peiner Straße / Kanalstraße, Samstag, 14.12.24, 00:35 Uhr,

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Peiner Straße / Kanalstraße. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter hatte mit seinem Pkw die Peiner Straße in Richtung Salder befahren und dabei die Wartepflicht an der Kreuzung missachtet. Es kam schließlich zur Kollision mit dem Pkw eines ebenfalls 21-jährigen Mannes aus Salzgitter, der die bevorrechtigte Kanalstraße befahren hatte. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide jungen Männer verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro, beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

