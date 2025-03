Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 43-Jähriger attackiert Reisende und schlägt Polizistin

Stuttgart (ots)

Stuttgart: In der S-Bahnlinie 3 kam es am Freitagabend (21.03.2025) zu mehreren Bedrohungen und einem körperlichen Angriff auf einen Reisenden durch einen 43-Jährigen. Anschließend schlug er eine Bundespolizistin. Ersten Informationen zufolge ereignete sich die Tat gegen 20:50 Uhr in der S-Bahnlinie 3 von Feuersee in Richtung Stuttgart-Hauptbahnhof. Hier soll der Mann zunächst mit einem 28-Jährigen in eine verbale Streitigkeit kommen sein, in deren weiteren Verlauf der 43-jährige deutsche Staatsangehörige den 28-Jahre alten deutschen Reisenden wohl in sein Gesicht geschlagen haben soll. Nachdem eine alarmierte Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof (tief) zunächst nur noch den Geschädigten antreffen konnte, wurde der Tatverdächtige wenig später in der Arnulf-Klett-Passage festgestellt und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Hierbei wehrte sich der aggressive Mann gegen jegliche polizeiliche Maßnahmen. Nachdem er eine Glasflasche mit Absicht zu Boden geworfen hatte, wurde er durch die eingesetzten Beamten zu Boden gebracht. Bei dieser Maßnahme schlug er der 24 Jahre alten Bundespolizistin mit seiner flachen Hand in ihr Gesicht. Der Beschuldigte wurde mit angelegten Handfesseln auf das Bundespolizeirevier gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann auf der Fahrt mit der S-Bahnlinie 3 noch weitere Reisende beleidigt oder bedroht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711 / 870 35 0 zu melden.

