Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender von unbekanntem Bettler bedroht

Stuttgart/Kirchheim (Teck) (ots)

Zu einer Bedrohung und Beleidigung ist es am Samstagvormittag (15.03.2025) in einer S-Bahn der Linie S1 gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 56-jähriger Reisender gegen 11:30 Uhr in der S1 von Stuttgart Hauptbahnhof nach Kirchheim (Teck), als er von einem unbekannten Mann nach Geld gefragt wurde. Nachdem der Reisende dem Unbekannten kein Geld geben wollte, soll er den 56 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen beleidigt und bedroht haben und anschließend in das vordere Zugabteil gelaufen sein. Der Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige bei der Bundespolizei. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

