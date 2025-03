Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizist angegriffen

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Samstag (15.03.2025) kam es am Hauptbahnhof Stuttgart zu einem Angriff auf einen Beamten der Bundespolizei durch eine 27 Jahre alte Frau. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 19:20 Uhr im Warteraum am Hauptbahnhof Stuttgart. Weil die 27 Jahre alte Frau, welche im Schlafsack eingehüllt und am Boden liegend angetroffen wurde, einen hilflosen Eindruck auf die eingesetzten Beamten machte, wurde diese einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Während den polizeilichen Maßnahmen reagierte die deutsche Staatsangehörige aufbrausend und zunehmend aggressiv. Sie beleidigte die Beamten und wehrte sich körperlich. Im weiteren Verlauf ging die Tatverdächtige in einer bedrohlichen Art und Weise auf die Beamten zu, sodass ihr Handfesseln angelegt werden mussten. Weil die Personalien der Beschuldigte nicht festgestellt werden konnten, sollte sie auf das Bundespolizeirevier gebracht werden. Die Mitnahme der 27-Jährigen war nur mithilfe einer weiteren Streife möglich. Auf dem Weg dorthin trat die Tatverdächtige mit ihrem Fuß gegen das Schienbein eines Bundespolizisten. Verletzt wurde der Beamten durch diesen Tritt nicht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen konnte Sie ihren Weg weiter fortsetzen.

