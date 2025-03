Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung mit Messer in der S-Bahn, Zeugen gesucht

Sindelfingen (ots)

Sindelfingen: Am vergangenen Mittwoch (12.03.2025) kam es in einer S-Bahn zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Hierbei kamen auch ein Messer und ein Pfefferspray zum Einsatz. Ersten Informationen zufolge soll sich die Tat gegen 16:20 Uhr in der S-Bahnlinie S60 zwischen Maichingen und Sindelfingen ereignet haben. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen kam es hier zu einem Streit zwischen den beiden Tatverdächtigen im ersten Klasse-Abteil im hinteren Bereich des Zuges. Hier soll einer der beiden Tatbeteiligten ein Messer gezogen und der andere die Messer führende Hand anschließend gegen die Scheibe gedrückt haben. Im weiteren Verlauf verließen beide das Abteil. Hier soll der bisher unbewaffnete dann ein Pfefferspray gezogen und in die Richtung des Mannes mit Messer gesprüht haben. Getroffen wurde dieser augenscheinlich nicht. Einem unbeteiligten Zeugen, welcher sich ebenfalls in der S-Bahn aufhielt, soll es gelungen sein, dem Tatverdächtigen das Messer abzunehmen. Am Bahnhof Sindelfingen konnten beide mutmaßlichen Tätern den Tatort noch vor dem Eintreffen der alarmierten Landes- und Bundespolizei verlassen. Auch der unbeteiligte Reisende, welcher dem Tatverdächtigen das Messer abgenommen haben soll, wurde nicht angetroffen. Zeugen, welche diesen Vorfall beobachten konnten, insbesondere der couragierte Reisende, welcher dem Mann das Messer abnahm, werden gebeten sich an die wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711 / 87035 0 zu wenden. Bei dem Tatverdächtigen mit dem Messer soll es sich um einen ca. 180 cm großen Mann handeln, welcher mit einer schwarz glänzenden Pufferjacke und einer grau/schwarzen Jeans bekleidet war. Bei dem Tatverdächtigen mit dem Pfefferspray handelt es sich mutmaßlich um einen ebenfalls ca. 180 cm großen Mann, welcher ebenfalls mit einer schwarzen glänzenden Pufferjacke und einer grau/schwarzen Jeans bekleidet war. Er trug weiterhin eine Mütze oder eine Kapuze. Beider Männer sahen sich offenbar sehr ähnlich.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell