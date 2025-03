Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Handfeste Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Ulm

Ulm (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Donnerstagabend (13.03.2025) am Hauptbahnhof Ulm.

Gegen 17:30 Uhr hielten sich ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger sowie ein 32-jähriger türkischer Staatsangehöriger an einem Kiosk am Hauptbahnhof Ulm auf. Dort gerieten die beiden Tatverdächtigen mutmaßlich in eine verbale Streitigkeit.

Im weiteren Verlauf soll der 38-Jährige seinen jüngeren Kontrahenten beleidigt, bespuckt und getreten haben. Der 32-Jährige soll dem deutschen Staatsangehörigen daraufhin in das Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend soll der den am Boden liegenden Mann getreten haben.

Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei konnten die beiden Tatverdächtigen noch am Tatort antreffen und zum Bundespolizeirevier Ulm verbringen. Der 38-Jährige zog sich im Rahmen der Auseinandersetzung Verletzungen im Kopfbereich zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell