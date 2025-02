POL-WAF: Ostbevern. Brand von Carport und Dachstuhl

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (13.02.2025) in der Zeit von 08.30 bis 19.15 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus an der Wibbeltstraße in Warendorf ein. Sie durchsuchten das Haus. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat in der angegeben Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

mehr