Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Autofahrerin übersieht Radlerin

Am Dienstag erlitt eine Radfahrerin bei einem Unfall in Biberach wohl schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16.35 Uhr fuhr eine 72-Jährige in der Waldseer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Sie bog nach rechts in den Eichendorffweg ab. Dabei übersah sie wohl eine 59-Jährige. Die war mit ihrem Pedelec rechts neben ihr auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs. Das Auto touchierte mit dem Heck den vorderen Reifen des Pedelecs. Die Radlerin stürzte und erlitt wohl schwere Verletzungen. Sie kam mit dem Verdacht auf eine Fraktur am Arm in ein Krankenhaus. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen.

++++1984198

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell