BPOLI S: 53-Jährige versucht Bundespolizistin zu schlagen

Ulm (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Donnerstagabend (13.03.2025) am Hauptbahnhof Ulm. Gegen 17:30 Uhr hielten sich ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger sowie ein 32-jähriger türkischer Staatsangehöriger an einem Kiosk am Hauptbahnhof Ulm auf. Dort gerieten die beiden Tatverdächtigen mutmaßlich in eine ...

mehr