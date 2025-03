Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Stuttgart, Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Bereits am Freitag (14.03.2025) kam es am Hauptbahnhof (tief) sowie in der Arnulf-Klett-Passage zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Frauen. Eine der beiden konnte unerkannt fliehen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 21.20 Uhr zunächst am Hauptbahnhof (tief). Hier soll es zwischen dem 20 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen und der 17 Jahre alten kroatischen Staatsangehörigen zu einem Streit gekommen sein. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen handelte es sich hierbei wohl um einen Beziehungsstreit. Hier soll der 20-Jährige die 17-Jährige mehrmals geschubst haben, sodass sie infolgedessen zu Boden fiel. Weil die 17-Jährige trotz des körperlichen Angriffs des Mannes offenbar nicht von ihm ablassen wollte und dieser seinen Weg weiter fortsetzte, verlagerte sich die Auseinandersetzung in die Arnulf-Klett-Passage. Laut Zeugenaussagen sollen sich hier zwei unbekannte Frauen in den Streit zwischen der 17-Jährigen und dem 20-Jährigen eingemischt haben. Bisherigen Informationen zufolge soll eine der beiden Unbekannten, der Geschädigten mit der flachen Hand in ihr Gesicht geschlagen haben. Ein unbekannter Zeuge informierte die Bundes- und Landespolizei über den Sachverhalt. Vor Ort konnte jedoch keiner der Beteiligten mehr festgestellt werden. Die Geschädigte und ihr 20-jähriger Begleiter wurden etwas später an der Bushaltestelle am Hauptbahnhof festgestellt. Den unbekannten weiblichen Personen gelang es, unerkannt zu fliehen. Eine ärztliche Versorgung der 17-Jährigen wurde nicht benötigt. Ermittlungen wegen des Verdachts einer Körperverletzung wurden eingeleitet. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart bittet nun Zeugen, welche diesen Vorfall beobachtet haben und insb. Angaben zu der unbekannten Beschuldigten abgeben können, sich unter der Telefonnummer 0711 / 870 35 0 zu melden.

