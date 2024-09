Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim - Vandalismus in Schule

Viernheim (ots)

An einer Schule in der Saarlandstraße 2 kam es am Abend (13.9) gegen 19:20 Uhr zu einer akustischen Alarmauslösung. Laut einem Zeugen rannten unmittelbar nach Alarmeingang mehrere Jugendliche davon. Die Täter sprühten zunächst rote Farbe auf verschiedene Wände und Böden auf. Durch das Zünden von mindestens 2 Böllern im 1. Obergeschoss wurde der Brandmelder ausgelöst und die Jugendlichen flüchteten. Wie sie sich Zutritt zum Gebäude verschafft haben, ist aktuell noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen an der Friedrich-Fröbel-Schule geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Lampertheim-Viernheim unter der 06206-9440-0 in Verbindung zu setzen.

gefertigt: KHK'in Waldow, Polizeiführerin vom Dienst

