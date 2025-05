Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Sicherheitskonferenz 2025 - Behördenübergreifende Zusammenarbeit erfolgreich

Warendorf (ots)

"Ich freue mich, dass die intensive und gute Zusammenarbeit in den unterschiedlichsten Bereichen von Erfolg gekrönt ist - und ich wünsche mir, dass das auch in Zukunft so unkompliziert und erfolgreich bleibt." - So hat Behördenleiter und Landrat Dr. Olaf Gericke in dieser Woche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sicherheitskonferenz 2025 im Warendorfer Kreishaus begrüßt.

Vertreter verschiedener Ordnungsbehörden wie dem Zoll Bielefeld, Hamm und Münster, der Bundespolizei Münster, der Staatsanwaltschaft Münster, den Amtsgerichten Ahlen, Beckum und Warendorf, den Vertretern aller Bürgermeister aus Ahlen und Ennigerloh, erstmals auch vom Kreisverbindungskommando der Bundeswehr Warendorf sowie dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW und dem Kreis Warendorf sind gekommen, um neueste polizeiliche Entwicklungen zu erfahren und in den Dialog zu künftigen Themen, Aufgaben und gemeinsamen Einsätzen zu treten.

"Wir sind weiterhin ein sehr sicherer Kreis in Nordrhein-Westfalen", leitete Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider die Zusammenfassung der aktuellen Zahlen von Verkehrs- und Kriminalstatistik ein. "Im vergangenen Jahr sind weniger Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, das ist eine erfreuliche Entwicklung, gerade bei den Pedelec-Fahrenden. Es zeigt sich, wie wichtig Präventionsarbeit, Aufklärung und vor allem Sensibilisierung sind", so Mersch-Schneider weiter. "Gleichermaßen werden wir auch nicht müde anlässlich der Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, wie zum Beispiel Enkeltrick oder falscher Polizeibeamter, regelmäßig über die verschiedenen Modi Operandi aufzuklären."

Ein weiteres wichtiges Thema der Sicherheitskonferenz 2025 war die Entwicklung der Drogenszene nach der Teil-Legalisierung von Cannabis. Auch hier war der Konsens aller Teilnehmenden, dass diese Teil-Legalisierung von Cannabis zusätzliche Herausforderungen für alle geschaffen hat.

Diese Sicherheitskonferenz wird auch im kommenden Jahr wieder stattfinden und soll die Zusammenarbeit des Kreises, der Behörden, Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und der Justiz fördern und intensivieren.

"So eine Veranstaltung ermöglicht es allen, Themen und Belange an- und gemeinsam zu besprechen. Ich freue mich, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind, über viele intensive behördenübergreifende zukünftige Einsätze und bedanke mich." schloss Gericke die Sicherheitskonferenz 2025 ab.

