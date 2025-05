Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Warendorf: Nach Ladendiebstahl erst im Polizeigewahrsam und dann in Justizvollzugsanstalt gelandet

Warendorf (ots)

Am Montag (05.05.2025) um 15.10 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Supermarkt am Lippweg in Beckum zwei männliche Personen, die Waren in einem Rucksack verstauten. Als die Männer das Geschäft verlassen wollten, ohne die Waren bezahlt zu haben, sprach der Detektiv sie an. Die Männer ergriffen daraufhin die Flucht. Dem Mitarbeiter gelang es den Täter, der den Rucksack mitführte, festzuhalten. Da dieser sich jedoch wehrte brachte er ihn zu Boden und hielt ihn dort bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese nahm den Mann, einen 35-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, fest und brachte ihn in das Polizeigewahrsam. Der Mann wurde bereits wegen anderer Delikte gesucht. Im Rucksack befanden sich hochwertige Drogerieartikel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 35-Jährige am Dienstag (06.05.2025) einem Richter beim Amtsgericht in Beckum vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den Rumänen an. Der zweite Täter ist weiterhin flüchtig.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell