Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw entwendet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (06.05.2025) in der Zeit von 8 bis 19 Uhr wurde an der Heisenbergstraße in Ahlen ein grüner 3er BMW gestohlen. Am Fahrzeug befanden sich die amtlichen Kennzeichen BE-BL89. Wer hat das Fahrzeug gesehen oder kann Angaben zum Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell