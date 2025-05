Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zwei Einbrüche und ein Einbruchsversuch

Warendorf (ots)

In Telgte-Westbevern kam es in der Zeit vom Montag (05.05.2025) bis Dienstag (06.05.2025) zu zwei vollendeten und einem versuchten Einbruch. Bei den Tatorten handelte es sich um eine Arztpraxis, eine Gaststätte und eine Apotheke. Alle Objekte befinden sich an der Grevener Straße. Der Einbruch in die Gaststätte kann auf die Zeit zwischen 22.30 und 2 Uhr eingegrenzt werden. Bei den anderen beiden Objekten liegt die Tatzeit zwischen 19 und 7.30 Uhr. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

