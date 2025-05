Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbrecher vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Am Montag (05.05.2025) um 2.20 Uhr wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die auf dem "Campingplatz Sonnenwiese" in Telgte mit Taschenlampen in die Wohnungen leuchteten und Gegenstände durchwühlten. Als die Beamten eintrafen flüchteten drei Personen zu Fuß. Den Polizisten gelang es einen der Männer zu stellen und festzunehmen. Auf dem Campingplatz fanden die Beamten bereitgelegtes Diebesgut. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Täter in insgesamt 6 Wohnungen auf dem Gelände eingebrochen hatten. Bei einer weiteren war es beim Versuch geblieben. Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 49-jährigen aus Rumänien, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster einem Richter beim Amtsgericht Warendorf vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft für den 49-Jährigen an. Die beiden anderen Täter sind weiter flüchtig.

