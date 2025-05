POL-WAF: Kreis Warendorf-Münster: Neues Regionales Trainingszentrum für die Polizei im Münsterland - Bauantrag eingereicht

Warendorf (ots) - In der Zeit von Sonntag (04.05.2025) 17 Uhr bis Montag (05.05.2025) 8 Uhr brachen unbekannte Täter in Büroräume an der Gottfried-Polysius-Straße in Beckum ein. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

