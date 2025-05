POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Landhandel

Warendorf (ots) - Am Freitag (02.05.2025) in der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hansastraße in Ahlen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt. Aus der Wohnung wurde unter anderem Bargeld entwendet. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

