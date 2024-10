POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessung auf der B9

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wörth am Rhein (ots) - Die Polizeiinspektion Wörth am Rhein beteiligte sich an der Kontrollwoche "Focus on the road" des europaweiten Polizeinetzwerks ROADPOL. Vom 07.10. - 13.10. wurden vermehrt Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Nutzung elektronischer Geräte im Straßenverkehr durchgeführt. Diesbezüglich mussten Insgesamt 23 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet ...

