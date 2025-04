Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrzeuge in Olpe aufgebrochen und beschädigt

Olpe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02./03. April) brachen unbekannte Täter in Olpe zwei Fahrzeuge auf. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. In beiden Fällen gelangten die Täter durch das Einschlagen einer Seitenscheibe in die Fahrzeuge. Aus einem IVECO-Kleintransporter entwendeten sie in der Straße "In der Delle" eine geringe Menge Bargeld. In der "Schützenstraße" fiel den Tätern aus einem PKW der Marke Hyundai eine Geldbörse in die Hände. Mit einer darin befindlichen EC-Karte wurde im weiteren Verlauf ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag widerrechtlich vom Konto abgehoben.

Auch im "Rhoder Weg" hatten Täter versucht, in ein Auto einzubrechen. Hier warfen sie offenbar einen Backstein gegen die Seitenscheibe eines VW Passat. Der Stein durchschlug die Scheibe des Autos jedoch nicht. Stattdessen prallte er vermutlich ab und beschädigte auch einen nebenan abgestellten Ford Fiesta.

In allen Fällen lagen die Sachschäden an den Fahrzeugen im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell