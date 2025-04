POL-OE: Verdacht: E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Wenden-Löffelberg (ots) - Am Donnerstag, den 03.04.2025, kam es in der Ortschaft Löffelberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 22-Jähriger aus Northeim befuhr gegen 21:10 Uhr die Siegener Straße in Hünsborn in Fahrtrichtung Löffelberg. An der Einmündung L512 / Siegener Straße verlor er anschließend die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW überschlug sich und kam in einem an die Fahrbahn angrenzenden ...

