Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Acht Fahrraddiebstähle im Kreis

Kreis Olpe (ots)

Lennestadt. Im Fuchsweg in Maumke verschafften sich Unbekannte in der Nacht vom 1. auf den 2. April Zutritt zu einer Gartenlaube. Nachdem die Eindringlinge die Tür aufgehebelt hatten, entwendeten sie zwei Pedelecs: Ein Canyon Spectral ON CF 8 in der Farbe schwarz mit goldenen Pedalen und ein Bulls Aminga Eva 2 ebenfalls in der Farbe schwarz. Einen weiteren Pedelecdiebstahl gab es in derselben Nacht in der Dinselstraße. Hier verschafften sich Fahrraddiebe ebenfalls Zugang zu Garten und Gartenlaube. Dort entwendeten sie zwei E-Bikes der Marke Conway in den Farben blau und rot. Der Gesamtschaden der Diebstähle beläuft sich nach Schätzungen auf einen unteren fünfstelligen Geldbetrag.

Olpe. Zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr haben Fahrraddiebe in der Biggestraße in Olpe Beute gemacht. Insgesamt vier Fahrräder entwendeten die unbekannten Täter von einem Fahrradständer. Bei zwei der Fahrräder handelt es sich um Kinderfahrräder, jeweils in den Farben schwarz und orange. Die Fahrräder für Erwachsene waren blau sowie silber-schwarz. Der Gesamtwert der Fahrräder wird im mittleren dreistelligen Eurobereich eingeschätzt.

Hinweise oder Angaben zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

